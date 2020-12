Kasuwar cinikin 'yan ƙwallon ƙafa: Makomar Fernandes, Lingard, Lukaku, Balotelli, Stones, Mbappe, Tosun

Amma a nata bangaren, Manchester United ta ce za ta tsawaita kwantiragin Lingard din na shekara guda - duk da cewa ba ya buga wa kungiyar wasanni na tsawon wani lokaci. (Star on Sunday)

Shugaban kungiyar Besiktas Ahmet Nur Cebi ya yarda cewa zai so ya sayo Cenk Tosun, dan wasa Everton mai shekara 29 amma ya na ganin ba za su iya biyan farashin da aka saka ba, sai dai idan za su yi aronsa. (Liverpool Echo)

Kocin Real Madrid Zinedine Zidane ya tuntubi Dominik Szoboszlai dan wasan tsakiya na RB Salzburg, yana fatan dan wasan mai shekara 20 zai so komawa kungiyar Sfaniyar. (Bild, via AS)