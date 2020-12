Kasuwar cinikin 'yan ƙwallon ƙafa: Makomar Rice, Origi, Rojo, Ibanez, Haaland

Manchester United na kokarin ganin ta bayar da aron Marcos Rojo a watan Janairu, a yayin da Newcastle ke son daukar dan wasan na kasar Argentina, mai shekara 30. (The Athletic - subscription required)

Liverpool ta sanya dan wasan Roma Roger Ibanez a jerin 'yan wasan da take son dauka domin maye gurbin dan wasanta da ke jinya dan kasar Netherlands Virgil van Dijk, mai shekara 29, kuma za ta iya kashe £30m don dauko dan kasar ta Brazil. (AS Roma Live, via Team Talk)