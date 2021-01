Kasuwar cinikin ‘yan kwallo: Makomar Caicedo, Militao, Winks, Gonzalez, Dembele, Buendia, Kenny

Tottenham na shirin dauko Eder Militao, dan wasan baya na kasar Brazil mai shekara 22 - wanda Roma da AC Milan da Inter ke nuna sha'awa kansa - wanda kuma a yanzu yana dan aro ne daga Real Madrid . (Corriere dello Sport - in Italian)

Kungiyar Spurs da Jose Mourinh ke horaswa ta bi sahun Leeds da Juventus wajen zawarcin Nicolas Gonzalez dan wasa mai shekara 22 kuma dan kasar Argentina. (The Athletic - subscription required)

Dan wasan Faransa Steven N'Zonzi wanda ke buga wa Faransa tamaula na iya barin kungiyar Rennes domin Arsenal da Everton sun nuna sha'awar sayen dan wasan tsakiyan mai shekara 32. (Foot Mercato - in French)

Moussa Dembele, dan wasan gaba na Lyon kuma dan Faransa mai shekara 24 ya na daf da komawa Atletico Madrid bayan da ya juya wa wani tayin buga tamaula a West ham . (Telefoot via Sky Sports)

Leeds United have been linked with Sampdoria's in-demand 22-year-old Norwegian defender Fredrik Andre Bjorkan