Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Pogba, Rice, Wijnaldum, Garcia, Wilshere, Martinez, Neto

Juventus na shirin sake daukar dan wasan Manchester United Paul Pogba, mai shekara 27, a bazara idan Old Trafford ta rage farashin da ta sanya a kan dan wasan na Faransa, wanda kwangilarsa za ta kare a bazarar 2022. (Calciomercato, via Sunday Express)

Kocin West Ham David Moyes ya ce Chelsea da Manchester United ba su tuntubi kungiyar ba a game da yiwuwar daukar dan wasan tsakiya Declan Rice, mai shekara 22, bayan da aka yi ta rade-radin cewa suna zawarcin dan wasan na Ingila. (Amazon, via Mail on Sunday)

Borussia Dortmund na son daukar dan wasan PSV Eindhoven Donyell Malen, mai shekara 21, wanda ya taba murza leda a Arsenal, domin ya maye gurbin Jadon Sancho idan dan wasan na Ingila ya bar kungiyar. (Soccer News, via Daily Star on Sunday)

West Brom ta soma tattaunawa domin yiwuwar karbo aron dan wasan Celta Vigo da Turkiyya Okay Yokuslu, mai shekara 26, a yayin da take shirin dauko 'yan wasa uku a watan Janairun da muke ciki. (Mail on Sunday)