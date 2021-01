Liverpool: Shin ta ɓare wa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ne?

"An sha wuya a wannan wasan, da wahala a fadi yadda aka ji," Klopp ya shaida wa BBC. "Wadannan yaran kamar ba su ba ne suka ci 7-0 a baya, idan muna so mu ci gaba da irin wannan nasarar sai mun kara dagewa. Sun yi kokari a wasan Burnley amma an gaza samun nasara," in ji shi.