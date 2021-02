Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Chalobah, Maitland-Niles, Eriksen, Ramos, Upamecano, Ndombele

West Brom na son daukar 'yan wasa biyu a ranar da za a rufe kasuwar musayar 'yan kwallo - inda take son daukar dan wasan Turkiyya Okay Yokuslu, mai shekara 26, daga Celta Vigo da dan wasan Ingila Japhet Tanganga, mai shekara 21, dagaTottenham. (Express and Star)