Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Upamecano, Caleta-Car, Marcelo, Williams, Costa da Zidane

Marseille ta ki amincewa da tayin Liverpool na euro 23m (£20m) kan dan kasar Croatia Duje Caleta-Car, mai shekara 24 . (RMC Sport, via Team Talk)

Liverpool ta yi watsi da tayin da Southampton ta yi mata a kurarren lokaci na karbar aron dan wasan Wales Neco Williams, mai shekara 19. (Sky Sports, via 90 Min)

Manchester City ba ta yi yunkurin daukar dan wasan Sifaniya Diego Costa ba duk da rade radin da ake yi cewa tsohon dan wasan Chelsea mai shekara 32 yana shirin tafiya can. (Mail)

Dole kocin Real Madrid Zinedine Zidane ya yi nasara a gasar Zakarun Turai idan yana son ci gaba da zama kan mukaminsa. (AS)

Manchester United ta yi watsi da sha'awar da kungiyoyi irin su Southampton, Newcastle da West Ham suke nunawa ta karbar aron Brandon Williams inda take so dan wasan mai shekara 20 dan kasar Ingila ya ci gaba da murza leda a Old Trafford. (Sun)