Issa Diop: David Moyes ya goyi bayan likitocin West Ham bisa dauke dan wasan daga fili

Dan wasan da ke tsaron baya ya ci gaba da murza leda bayan sun yi gwaren a Old Trafford ranar Talata bayan an duba shi sai dai an cire shi daga wasa yayin hutu rabin lokaci bayan an sake duba shi.