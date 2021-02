Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Valverde, Rabiot, Alaba, Upamecano, Haaland, Sancho, Sturridge

Har yanzu Alaba shi ne dan wasan da ke sahun gaba a cikin wadanda Real take so n dauka domin ya maye gurbin Ramos, mai shekara 34, kodayake dan wasan RB Leipzig da ke shirin tafiya Bayern Munich Dayot Upamecano, mai shekara 22, ya kasance zabinsu kafin yanzu. (AS - in Spanish)