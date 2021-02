Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Rodriguez, Sule, Mbappe, Hofmann, Haaland

Dan wasan gaban Everton dan kasar Colombia James Rodriguez, mai shekara 29, yana duba yiwuwar barin kungiyar duk da yake a bazarar da ta wuce ya je Goodison Park. (Defensa Central - in Spanish)

Chelsea na son daukar dan wasan Bayern Munich da Jamus mai shekara 25 Niklas Sule. (AZ - in German)

Kazalika kungiyar ta Thomas Tuchel tana sha'awar daukar dan wasan tsakiyar Borussia Monchengladbach da Jamus Jonas Hofmann, mai shekara 28. (Bild - in German)

Real Madrid na kammala shirye-shirye da za su ba ta damar daukar dan wasan Paris St-Germain da Faransa Kylian Mbappe, mai shekara 22. (AS - in Spanish)

Mbappe yana son tafiya Real Madrid ko Liverpool ne kawai, idan ya bar PSG a bazara. (L'Equipe, via Mail)

Kocin PSG Mauricio Pochettino ya ce kungiyar za ta bai wa Mbappe abin da yake so domin ta faranta ransa. (Catalunya Radio, via RMC Sport - in French)