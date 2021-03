Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Haaland, Lamptey, Aarons, Bellerin, Aguero, Arteta

Dan wasan gaba na Borussia Dortmund Erling Braut Haaland mai shekara 20 kuma dan kasar Norway ya ce akwai kungiyoyi shida da zai so komawa, amma Liverpool, Manchester United da Manchester City ne kungiyoyin da yafi so a gasar Firimiyar Ingila. (Bild, via Sun)