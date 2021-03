Kasuwar cinikin 'yan kwallo: Makomar Ronaldo, Aguero, Haaland, Eriksen, Palmieri

Barcelona na dab da kulla yarjejeniyar daukar dan wasan Manchester City Sergio Aguero amma sayen dan kwallon mai shekara 32 a bazara zai dogara ne da matakin da kungiyar ta Nou Camp za ta iya dauka na rarrashin dan wasan Argentina Lionel Messi, mai shekara 33, domin ya ci gaba da zama da su. (AS)

Daraktan wasanni naBorussia Dortmund Michael Zorc ya ce kungiyarsa za ta mayar da hankali wajen samun gurbin zuwa gasar Zakarun Turai ta hanyar Bundesliga a yayin da take kokarin rike dan wasan Norway Erling Braut Haaland, mai shekara 20, ya zuwa "tsawon lokaci". (Welt an Sonntag, via Goal)