An hana magoya baya daga Ingila zuwa kallon wasan karshe na Champions

An hana magoya bayan Chelsea da Manchester City zuwa Turkiyya domin kallon wasan karshe na gasar zakarun Turai.

Kuma ya kara da cewa gwamnati daidai take da daukar nauyin wasan a yi shi a Ingila.

"Burtaniya na da tsari mai kyau na bibiyar wannan cutar ta yadda za ta iya daukar nauyin buga wasan tare da 'yan kallo, mune wurin da ya kamata a yi wasan," in ji shi.

"Dan haka kofar mu a bude take don yin hakan, amma dai ko me za a yi Uefa ke da hukuncin karshe. Amma ganin cewa duka kungiyoyin na Ingila ne shi yasa muke neman yadda za muga an bar mu."