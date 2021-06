Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Sancho, Trippie, Moyes, Wijnaldum, Depay da Mourinho

6 Yuni 2021

An sanar da Manchester United cewar kudin sayen dan kwallon Ingila, Jadon Sancho zai kai fam miliyan 81.5 daga Borussia Dortmund. ( Mirro r) Tottenham za ta so ci gaba da tattaunawa da mai horar da Ajax Erik ten Hag, bayan da batun daukar Antonio Conte ya bi ruwa. (Mirror) Duncan Ferguson, bai karbi tayin aiki tare da Carlo Ancelotti ba cikin masu horar da Real Madrid ba, domin yana son karbar aikin kocin Everton. (Sun) West Ham tana da tabbaci cewar David Moyes zai sa hannu kan yarjejeniyar tsawaita zamansa a kungiyar bayan da ake rade-radin zai koma tsohuwar kungiyarsa Everton. (Football Insider)

Idan Barcelona ba ta Kampala daukar Wijnaldum da kuma Memphis Depay a makon gobe ba, wataki ta sayarda 'yan wasanta hudu. (Sport - in Spanish)A mako mai zuwa Barcelona za ta yi wa matashin dan wasa mai shekara 18, Ilaix Moriba tayin kwantiragin ci gaba da zama a kungiyar wanda saura kaka daya ta rage masa a Camp Nou kuma ana alakanta tashi da cewar zai dai koma ko dai Manchester City da kuma Manchester United. (Marca - in Spanish)Sabon kocin Roma, Jose Mourinho na fatan daukar daya daga cikin masu tsaron raga uku da suka hada da golan Tottenham, Hugo Lloris ko na Juventus, Wojciech Szczesny, ko kuma na Wolves Rui Patricio. (La Gazetta dello Sport - in Italian)Dan wasan Arsenal, Granit Xhaka yana daga cikin fitattun 'yan wasa masu buga tsakiya da Roma ke son dauka. (Corriere dello Sport - in Italian)