Kasuwar 'yan kwallon kafa: Makomar Sterling, Pogba, Ronaldo, Silva, Onana

Sa'a 1 da ta wuce

Manchester United ta yi wa kyaftin din tawagar Portugal, Cristiano Ronaldo tayin fam miliyan 17 a kaka daya da ya koma Old Trafford daga Juventus a cinikin da zai kunshi dan wasan Faransa, Paul Pogba ya sake komawa Juventus. To sai dai kuma Ronaldo ya fi son ya koma Paris St-Germain da taka leda. (Gazzetta dello Sport, via Mail)