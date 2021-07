Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Koulibaly da Messi da Chiellini da Jesus da Kean da Neves, Nketiah da Dolberg

Napoli za ta so ganin ta rabu da Koulibaly, da dan wasanta asalin Sifaniya mai shekara 25 Fabian Ruiz, yayin da take kokarin ganin ta rage kudaden da take kashewa na albashi. Sai dai har yanzu ba a sanar da ita kan nawa za a taya ƴan wasan ba. (Calciomercato - in Italian)