Kasuwar ‘yan kwallo: Makomar Henderson, Rice, Mendes, Trippier, Locatelli, Varane, Ings

Sa'a 1 da ta wuce

A shirye United take ta bi a hankali wajen neman dan wasan Rennes dan kasar Faransa Eduardo Camavinga, mai shekara 18, a yayin da take so a rage farashin dan wasan. (The Athletic - subscription required)