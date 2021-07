Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Pogba, Martinez, Bellerin, Bailey, Vlahovic, Haaland, El Ghazi

Sa'a 1 da ta wuce

Paris St-Germain ta soma tattaunawar farko domin ganin ko Paul Pogba yana sha'awar tafiya can daga Manchester United a bazarar da muke ciki ko mai zuwa, lokacin da kwangilar dan wasan na Faransa, mai shekara 28, za ta kare. (Athletic, subscription required)

Aston Villa ta nemi biyan euro 30m (£25.5m) kan Leon Bailey, mai shekara 23, amma Bayer Leverkusen tana son a biya ta euro 35m (£29.8m) kan dan wasan nan Jamaica, wanda kuma Leicester City da Wolves suke zawarcinsa. (Bild - in German)

Dan wasan Norway Erling Braut Haaland, mai shekara 21, da dan wasan Jamus Julian Brandt, mai shekara 25, za su ci gaba da murza leda a Borussia Dortmund a bazarar nan. (Tuttosport - in Italian)

Ajax ta tabbatar da cewa Arsenal da Lyon sun nuna sha'awar aukar golan Kamaru Andre Onana, mai shekara 25, wanda aka dakatar daga wasa saboda shan kwayoyin kara kuzari. (Voetbal International, via Sun)

Juventus za ta sake ganawa da jami'an Sassuolo inda take fatan kammala yarjejeniyar daukar dan wasan Italiya Manuel Locatelli, mai shekara 23, kuma take son sayen dan wasan Brazil Kaio Jorge, mai shekara 19, daga Santos. (Tuttosport - in Italian)