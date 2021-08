Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Messi, Lukaku, Romero, Odegaard, De Ligt, Milenkovic, Ward-Prowse

Mintuna 10 da suka wuce

Mahaifin Messi ya tuntubi Paris St-Germain domin sanin ko a shirye kungiyar ta Faransa take ta dauki dan wasan mai shekara 34. (Marca)

Mai kungiyar kwallon kafar Chelsea Roman Abramovich ya nemi gudanar da "taron gaggawa" da wakilan Messi bayan an sanar cewa dan wasan na Argentina ba zai ci gaba da zama a Barcelona ba. (AS, in Spanish)