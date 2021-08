David Beckham na son ɗaukar Messi, Rice na son barin West Ham

Mintuna 11 da suka wuce

A Italiya AC Milan na son sayan ɗan wasan tsakiyar Manchester City da Portugal Bernardo Silva mai shekaru 27 kan fam miliyan 47. (Star on Sunday)

Tottenham ta yi watsi da canjen da Bayern Munich ta nemi suyi tsakanin Corentin Tolisso da Tungay Ndombele. (Sky Sport Germany - in German)

Jaridar AS ta ce Tungay Ndombele na son Tottenham ta barshi ya tafi Real Madrid ko Barcelona ko kuma Bayern Munich. (AS - in Spanish)