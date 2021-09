Kasuwar 'yan kwallo: Kane da Tielemans da Martinez da Nandez da Romero da Wijnaldum da kuma Ramsay

Mintuna 13 da suka wuce

Kungiyoyi da dama sun tuntubi dan kwallon tawagar Ingila mai taka leda a Arsenal wato Bukayo Saka, wanda Gunners ta ja kunne da cewar ba za ta sayar da matashin dan wasan ba mai shekara 20. (Here We Go podcast, via Sun)