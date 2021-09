Alex Iwobi: Na kara samun kwarewa a karkashin Benitez

Mintuna 18 da suka wuce

"Na san muhimmancin samun damar buga wasanni akai-akai a kungiya, saboda haka zabin da ya rage mini shi ne in zage damtse in canza salon wasana idan har zan iya yakin neman samun gurbin na din-din-din," in ji Iwobi.