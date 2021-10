A shirye Dembele yake ya koma Newcastle, Man City na son Vlahovic

Kofar ɗan wasan gaban Barcelona Ousmane Dembele a buɗe take domin komawa Newcastle idan kwantiraginsa ya ƙare a ƙarshen kaka. Ɗan wasan Faransar mai shekara 24 ya shiga Barcelona tun a 2017 kan yarjejeniyar fam miliyan 117. (Goal)

Chelsea na da ra'ayin sayen ɗan wasan gaban Norway Erling Braut Haaland mai shekara 21 daga Borussia Dortmund in ji kocin ƙungiyar Thomas Tuchel. (Bild via The Sun)