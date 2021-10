Wasa 6 da Manchester United ta sha mummunan kashi a Premier League

Dukan da Liverpool ta yi wa Manchester United a gidanta Old Trafford ci 5-0 a ranar Lahadi ya dauki hankalin duniyar kwallon kafa.

Newcastle 5 Manchester United 0, 1996

Southampton 6 Manchester United 3, 1996

Chelsea 5 Manchester United 0, 1999

Manchester United 1 Liverpool 4, 2009

Manchester United 1 Manchester City 6, 2011

Rabon da a ci Manchester United shida har Old Trafford tun a shekarar 1930.

Sai kuma Sergio Aguero da David Silva da suka saka kwallayen da har yau makwabtan na United ke yi wa abokan hamayyar tasu shagube da "Six in the City."