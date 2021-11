Watan Bakar Fata: 'Yan wasa biyar wadanda gashinsu yake tasiri kan matasa bakar fata

Mintuna 6 da suka wuce

A matsayina na mace wadda mahafinta da mahaifiyarta suka fito daga jinsi daban-daban wadda kuma take da gashi irin na 'yan Afrika, ina matukar son na yi ado da kwaliya. Ina son yin ado ta hanyar sauya launin gashina, ko kitso da gashin da aka kara ko barin gashin na yadda yake .( Mahaifiyarta na taimakawa saboda mai gyaran gashi ce) .

A duk lokacin da ka yi adon da ba ka taba yin irinsa ba, ba za ka yi shakkar komai ba. Idan komai na tafiya daidai, to abu guda da ke gabanka shi ne samun nasara a gasar.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

Bayan guje-guje Shelly Ann ta kuma bude gidan gyaran gashi na kanta. "Ina son na fito da kyawun kowace mace a duk yadda ta so ta yi da gashinta."

Paul Pogba

A ko yau she Pogba na canza salon askinsa kuma ya musanta rade-raden da ake yi a kan launin gashin kansa na da ma'ana a boye. 'Shin Pogba zai bar United ne'? 'Me karyewar zuciya ke nufi a gashinsa? Sai dai dan wasan kwallon kafar ya fito da sabon salon aski ne domin ji dadin rayuwarsa. ''Askin da na yi mai alamar karyewar zuciya na yi shi ne saboda kowa na magana a kan gashi na. Na so na ga yadda mutane za su ji idan sun ga sabon salon askin. Abin dariya ne, babu ma'anar boye.