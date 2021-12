Kasuwar 'yan kwallop: Makomar Saka, Botman, Laporte, Kessie, Dembele

Sa'a 1 da ta wuce

Chelsea kuwa ta kusa raba Aurelien Tchouameni dan wasan tsakiya mai shekara 21 da kungiyarsa ta Monaco domin zai fi sauki kan dauko Declan Rice mai shekara 22 daga West Ham. (Daily Telegraph's Matt Law on the London is Blue podcast, via Chelsea Chronicle)