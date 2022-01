Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Alvarez, Coutinho, Trippier, Rudiger, Traore

Sa'a 1 da ta wuce

Tottenham za ta dauko Philippe Coutinho mai shekara 27 daga Barcelona a kyauta, amma Barca ta fi son mika shi ga Everton ko Arsenal domin za su biya ta fam miliyan 17. (El Nacional - in Catalan)

Manchester United a shirye ta ke ta biya fam miliyan 16.8 domin daukan dan wasan gaban River Plate Julian Alvarez a wannan watan na Janairu bayan da ta sha gaban Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid da Inter Milan kan dan wasan mai shekara 21. (Sport - in Spanish)

Rudiger na son a biya shi fiye da fam miliyan 16 ladar rattaba hannu kawai domin kawo karshen kwantiraginsa da Chelsea a kan hanyarsa ta komawa Real Madrid. (ABC - in Spanish)

Tottenham na ci gaba da nuna sha'awa kan dan wasan gaba mai shekara 25 da ke bugawa Wolves da Sfaniya Adama Traore. (Fabrizio Romano via This is Futbol)