Afcon 2022: Karawa tsakanin Habasha da Cape Verde a rukuinin farko

Mintuna 45 da suka wuce

Za a buga wasa na biyu tsakanin Habasha da Cape Verde a Olembe da ke Yaounde da zarar an tashi wasan Kamaru da Burkina Faso ranar Lahadi.

Masu tsare baya: Stopira (Fehervar, Hungary), Steven Fortes (Oostende, Belgium), Jeffry Fortes (De Graafschap, Netherlands), Steve Furtado (Beroe, Bulgaria), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Republic of Ireland), Joao Paulo Fernandes (Feirense, Portugal), Diney Borges (AS Far, Morocco), Ponck (Istanbul Basaksehir, Turkey), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax, Switzerland), Delmiro Nascimento (Aris Limassol, Cyprus).