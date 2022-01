Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Haaland, Martial, Rashford, Wijnaldum, Coman, Ndombele da Nketiah

Mintuna 48 da suka wuce

Tsohon kocin Tottenham Jose Mourinho ya tuntubi dan wasan tsakiyar Spurs Tanguy Ndombele a yunkurin rarrashin dan wasan mai shekara 25 dan kasar Faransa ya same shi a Roma, yayin da kungiyar ta kasar Italiya take son karbar aronsa da kuma zabin sayensa. (Telefoot, via Mail)