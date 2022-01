Afcon 2021: Watakila Ahamada ya tsare ragar Comoros a wasa da Kamaru

Ahmada mai tsaron raga da mai buga tsakiya Yacine Bourhane, wadanda aka gwada a ranar Litinin suna dauke da annobar, za su iya yin wasa idan an samu ba sa dauke da annobar idan an sake gwada su.Comoros wadda take ta 132 a jerin kasashen da ke kan gaba a tamaula a duniya na fama da fuskantar kalubalen cutar korona, bayan da ta kama wasu 'jami'ai da 'yan wasa 12.