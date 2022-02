Kasuwar ƴan ƙwallo: Makomar Haaland da Rice da Ruiz da Botman da Carvalho da Dembele da Gil

Haaland mai shekara 21, ko da yake baya cikin 'yan wasan da Real Madrid ke zawarci a yanzu, domin hankalinta ya koma kan ɗan wasan Faransa Kylian Mbappe da ke taka leda a Paris St-Germain. (El Chiringuito, via AS in Spanish)