‘Yan wasa biyar da suka juya wa Ingila baya saboda Nijeriya

Mintuna 57 da suka wuce

A lokuta da dama, yan wasan nahiyar Afrika da aka haifa a Turai ko kuma suka tashi a can sukan sauya sheka daga ainihin kasarsu zuwa wadda suke rayuwa a cikin.

An samu manyan 'yan kwallon Afrika da suka wayi gari suna bugawa kasashen Turai kwallo, bayan an yi musu rijistar zama 'yan kasa.

Fifa ta yarda Lookman ya koma Nijeriya

An haife Lookman a Landan, an kuma amince ya bugawa Nijeriya kwallo ne bayan an yi duba kan asalin iyayensa.