Serie A: An dakatar da Mourinho wasanni biyu bayan rikici da lafari

Sa'a 1 da ta wuce

An dakatar da kocin Roma Jose Mourinho wasanni biyu, bayan da aka bashi jan kati a wasan Serie A da suka yi da Verona ranar Talata.

Bugu da kari ya ki halartar hira da manema labarai, inda ya rubuta a shafinsa na Instagram cewa '' na zabi na je gida in ci abincin dare cikin natsuwa.''

Bayan dakatarwar an ci kocin na Roma tarar yuro 20,000.

Shima janar manaja na Roma Tiago Pinto an dakatar da shi har zuwa 8 ga watan Maris saboda zargin alkalin wasan, to amma an yi masa sassauci bayan da ya bada hakuri.