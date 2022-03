Najeriya da Ghana: Abokan hamayya kan dafa-duka za su kece raini don neman zuwa Gasar Kofin Duniya ta 2022 a Qatar

Sa'a 1 da ta wuce

Da ka ji an ambato Najeriya da Ghana abu biyu ke zuwa ran mutum cikin abubuwa da dama - hamayya kan kwallon ƙafa ko wanda ya fi iya shinkafa dafa-duka.

Babbar yaya, nasara kalilan

Akasarin wannan nasara ta same su ne a lokacin da Ghana ke kan ganiyarta a nahiyar Afirka tsakanin shekarun 1970 zuwa 1980, amma karambatta tsakaninsu ta kasance mai zafi tun daga 1992 lokacin wani ci da tawagar Black Stars tayiwa Super Eagles 2-1 a wasan dab da na karshe na cin kofin nahiyar Afrika.

Wasa da zuciya

A wannan ranar ana kallon Ghana a masatyin ɗaya daga cikin ƙasashen da ake ji da su, sai dai tawagar da ta lashe gasar kofin Afirka sau hudu an kore ta daga gasar cin kofin nahiyar Afrika a Kamaru.

Ghana ta dawo gida bayan kasancewa can karshen teburi a rukunnisu na C - inda Comoros ke gaba da ita - kuma sun yi rashin nasara a wasanni uku, ciki har da doke ta da ɗan karamin tsibirin ya yi.

Sai dai tawagar da koci Augustine Eguavoen ke jagoranta an yi mata wani ci guda mai ban haushi wanda ya jijigata cikin yanayi na mamaki a hannun Tunisia a zagaye na biyun.

Daɗaɗɗiyar hamayya

Galibinsu na rayuwa a Ghana tsawon shekaru har an kai ga zuri'arsu ta farko ta gushe an shiga ta biyu da Uku, kuma 'yan Najeriya da suka wahala wajen dawowa gida - na ganin an tsara wannan abu ne saboda su.