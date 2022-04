NFF ta nada Salisu Yusuf sabon kocin Super Eagles ta gida

Mintuna 27 da suka wuce

Haka kuma Future Eagles ta matasa 'yan kasa da shekara 13 da 'yan 15 za ta samu jagorancin Patrick Bassey will be Head Coach and will work with Abdullahi Tyabo Umar da Mohammed Kalli Kachalla da Ifeanyi Uba da Alh. Mohammed Kwairanga, yayin da Abubakar Abdullahi zai horar da masu tsaron raga.