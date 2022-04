Kasuwar 'yan ƙwallo: Makomar Jesus, Salah, Mbappe, Navas, Rice, Dumfries

Mintuna 25 da suka wuce

Mo Salah na son ci gaba da zama a Liverpool sai dai akwai rashin tabbas kan makomarsa a gaba ganin har yanzu ba a cimma yarjejeniya ba kan kwantiraginsa, kuma ɗan wasan mai shekara 29 asalin kasar Masar na cewa Kudi ba ita kadai ba ce abin dubawa. (Four Four Two)