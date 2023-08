Taiwo Awoniyi: Yadda dan Najeriya ya gina hanyar da ta kai yana buga Premier League

Mintuna 11 da suka wuce

"Hakan ne kawai na ci gaba da fada wa mutane kamar abokai na a makarantar sakandare da abokan wasa na, ko da mutane ba su yarda da abin da na fada a lokacin ba," in ji shi.

"Akwai sha'awar Taiwo da yawa daga wasu kungiyoyin Firimiya da sauran kungiyoyi a duk fadin Turai, don haka muna farin ciki da ya zabi Nottingham Forest," in ji Cooper a wancan lokacin.

Biyu sun zo ne a wasan da suka doke Southampton 4-3, ya kara cin biyu a wasa da Chelsea da ya bai wa Forest makin da take bukata da cin Arsenal, wanda ya tabbatar da ci gaba da zaman kungiyar a Premier League da hakan ya kawo muhimmin farin ciki a filin wasan City Ground.

"Wadan can kwallayen da na ci ba za su samu ba sai da taimakon abokan wasa na, saboda kokari ne na kungiya, amma lokaci ne da nake alfahari da shi. Wannan kwllon shi ne mafi muhimmanci a gare ni, domin wasan ya tabbatar da zaman mu a gasar da kuma ba zan taba mantawa da ita ba a rayuwata."

Gini don gaba

"Taiwo ya kasance mutum ne mai kirki a koda yaushe mai matukar sha'awar taimakawa, idan aka yi la'akari da yadda ya tashi da kuma gwagwarmayar da ya yi," in ji dan shekaru 43.

A watan Yuni, Awoniyi ya koma garinsu Ilorin don shirya gasa - wacce ta dace mai suna 'Never stop Dreaming '.

"Wannan abu ya kasance babban buri a gare ni," in ji Awoniyi.

"Na kasance ina fada wa kai na cewa idan wata rana zan iya (taimakawa), zan yi - kuma abin da ya sa na fara wannan abun shi ne (da fatan) in zaburar da yaran nan kuma in tabbatar mu su cewa idan har zan iya, to suma za su iya.