फ़िल्मी दुनिया के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार या एकैडमी अवार्ड्स में पुरस्कारों के एलान का सिलसिला शुरू हो चुका है.

इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा दो फ़िल्मों 'द फ़ेवरेट' और 'रोमा' की है जिन्हें 10-10 नामांकन मिले हैं.

'द स्टार इज़ बॉर्न' और 'वाइस' को आठ-आठ नामांकन मिले हैं.

बीते एक साल की सबसे सफल फ़िल्मों में गिनी जाने वाली फ़िल्म 'ब्लैक पैंथर' की भी काफ़ी चर्चा है.

निर्देशक अलफ़ॉन्सो क्वारोन की मेक्सिकन फ़िल्म 'रोमा' का एक दृश्य

2019 के विजेता

'रोमा' को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फ़िल्म और बेस्ट सिनेमैटोग्राफ़ी का ऑस्कर मिल चुका है.

अल्फ़ॉन्सो क्वारोन की लिखी और निर्देशित मेक्सिकन भाषा की ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म 1970 के दशक में एक मिडिल क्लास परिवार में एक हाउसकीपर महिला के बारे में है.

रेजिना किंग को फ़िल्म 'इफ़ बील स्ट्रीट कुड टॉक' के लिए सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है.

माहेरशाला अली को फ़िल्म 'ग्रीन बुक' के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार मिला है.

फ़िल्म 'बोहीमियन रैप्सॉडी' को तीन ऑस्कर मिल चुके हैं.

महारानी ऐन और डचेज़ ऑफ़ मार्लबोरो सारा के रिश्ते पर बनी है फ़िल्म 'द फ़ेवरेट'

लॉस एंजेल्स के डोल्बी थिएटर में हो रहा 91वाँ ऑस्कर पुरस्कार समारोह 1989 के बाद पहला ऐसा समारोह है जब इसे कोई भी होस्ट नहीं कर रहा.

अमरीकी कॉमेडियन और अभिनेता केविन हार्ट को ऑस्कर समारोह को होस्ट करना था मगर समलैंगिकता के विरोध में किए गए उनके पुराने ट्वीट की आलोचनाओं के बाद उन्हें समारोह से हटना पड़ा.

