बॉलीवुड रैपर बादशाह ने क्यों माँगी माफ़ी?

View this post on Instagram

If you got it, don’t be shy, just flaunt it! 😉 The wait is over! #DontBeShy song out now! . . . #DineshVijan @amarkaushik @bhumipednekar @yamigautam #JaavedJaaferi @saurabhshuklafilms #SeemaPahwa @nowitsabhi @pvijan @vijayganguly @sonymusicindia @officialjiocinema @officialjiostudios Music: @sachinjigar @soulfulsachin @jigarsaraiya Composer: #SachinSanghvi #JigarSaraiya Singer: @badboyshah @gurdeepmehndi #SharmaliKholgade