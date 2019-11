'मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सबके सामने पीटा'

View this post on Instagram

#Repost @alekscritor with @get_repost ・・・ #tbt lo pensé mucho, esto ocurrió en mayo del 2009, un hombre llegó a la puerta de mi casa, con un sobre vacío, me pregunto "usted es Alex" le dije que Si, e inmediatamente emprendió a puñaladas contra mi, me impactó tres en la cabeza, dos en la cara, dos en el pecho que tras la cirugia se convirtió en una sola herida, también perdí la movilidad en tres de mis cinco dedos de la mano izquierda. #yosidenuncioamiagresor que fue una mujer, ella me lo confesó a mi y a mi familia, me confesó haberme mandado a matar. pero por un amor superior que siento por alguien a quien amo y respeto y respetaré con mi vida no diré su nombre, y por esa misma razón permití que la investigación se archivara al tiempo que por años le hice creer a muchos que fue un asalto. Hace unos minutos le dije a @eileenmorenoact "La violencia de género no es un asunto de fuerza sino trata sobre el estado de indefensión" y su valentía inspiradora me llevan a usar algo más que un HT. Valiente @eileenmorenoact yo te acompaño compartiendo a tu lado lo que para mí también fue un horrible dolor, y la horrible sensación de sentir que iba a morir.