क्वाड या ब्रिक्स? किसके ज़रिए चीन को साध सकता है भारत

ब्रिक्स अधिक मज़बूत संस्था?

विदेश मंत्री की चीन के प्रति नीति

भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने हाल में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है 'The Indian way: Strategies for an Uncertain World'. इस किताब में उन्होंने चीन पर एक पूरा चैप्टर लिखा है जिसका सारांश ये है कि चीन को मैनेज करना है.