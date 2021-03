'बदनाम प्यार' की ज़िंदगी जीने पर मजबूर भारत के समलैंगिक जोड़े

...और इस तरह मेरे करियर को झटका लगा

अमर दास विलहेम ने अपनी किताब 'Tritiya Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality, Transgender Identity through Hinduism' में कहा है कि समलैंगिकता और तीसरा जेंडर हमेशा भारतीय समाज में मौजूद रहा है. मध्यकाल और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे थे.