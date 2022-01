मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद अब तक जेल में क्यों नहीं?

40 मिनट पहले

"Islam is an organised gang of criminals. और जिसका आधार औरतों का व्यापार है. जिसका आधार औरतों को बर्बाद करना है. काफ़िर की औरतों को छीनना ये सबसे बड़ा आधार है."