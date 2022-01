यूपी चुनाव: ‘मंदिर बनाम मंडल’ की लड़ाई है या ‘अगड़े बनाम पिछड़े’ की अंगड़ाई है?

'मंदिर' बनाम 'मंडल'

वो आगे कहती हैं, " जो कार्ड अखिलेश खेल रहे है, वो पुराना मुलायम सिंह वाला कार्ड ही है. मुलयाम सिंह कहा करते थे, यादव और मुस्लिम एक साथ हो जाएं तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता. अब MY केवल MY नहीं रहा है. वो MY+ हो गया है. भले ही सपा मुद्दे बेरोज़गारी, कोविड में खराब प्रबंधन और महँगाई के उठाए लेकिन लोगों को एकजुट जाति के आधार पर ही कर रहे हैं."