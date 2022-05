केंद्र सरकार ने आधार की फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर न करने की सलाह दी, फिर लिया वापस

'मास्क्ड आधार' डाउनलोड करने के तरीक़े भी बताए

वहां पर 'Do you want a masked Aadhaar' (क्या आप मास्क्ड आधार चाहते हैं) के विकल्प पर क्लिक करके आधार डाउनलोड करना होगा. उससे हमें केवल अंतिम चार अंकों वाला आधार कार्ड मिल जाता है. इसमें शुरू के 12 अंक छपे नहीं होते.