शिंज़ो आबे: बुलेट ट्रेन से गंगा आरती तक, टूट गई भारत-जापान दोस्ती की एक मज़बूत डोर

57 मिनट पहले

भारत-जापान रिश्तों के अहम पड़ाव

इंडो-पैसेफिक

शिंज़ो आबे के पहले भारत दौरे को याद करते हुए वो कहती हैं, "उनके दो अहम दौरे भारत में हमेशा याद किए जाएंगे. जब 2007 में वो भारत की संसद में बोल रहे थे, उन्होंने Confluence of the Two Seas यानी दो समुद्रों के संगम का नारा दिया. यहीं से इंडो-पैसेफिक यानी हिंद-प्रशांत के नैरेटिव को असल में विस्तार मिला. एक तरह से शिंज़ो आबे इंडो-पैसेफिक कॉन्सेप्ट के जनक हैं."