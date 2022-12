भारत बनाम चीन: सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होना वरदान या अभिशाप?

भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश बन जाने के मायने क्या हैं?

चीन ने क्या किया

भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है?

चीन से ज़्यादा आबादी होना महत्वपूर्ण भी हो सकता है

भारत किन मामलों में बेहतर

भारत की चुनौतियां क्या हैं

भारतीयों की औसत उम्र

होल नंबर्स एंड हाफ़ ट्रूथ्स वॉट डेटा कैन एंड कैननॉट टेल अस एबाउट मॉडर्न इंडिया (Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India) की लेखिका एस रुक्मिणी कहती हैं, "भारत में जैसे-जैसे काम करने वाले लोगों की आबादी कम होगी, वैसे-वैसे बूढ़े लोगों को मदद करने का बोझ सरकार पर बढ़ता जाएगा."