व्हाट्सऐप से भेजी गई सामग्री के प्रकाशन के नियम और शर्तें

बीबीसी इंडिया व्हाट्सऐप ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सामग्री भेजने के लिए आपका बहुत शुक्रिया.

आपकी भेजी सामग्री को हम बीबीसी और बीबीसी के पार्टनर न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित कर सकते हैं. आपकी सामग्री ऑनलाइन, टीवी और रेडियो तीनों माध्यमों पर प्रकाशित की जा सकती है.

यह 12 महीने यानी एक साल तक जारी रहेगा. आप जो भी हमें सामग्री भेजेंगे उसकी तस्वीरों और वीडियो में शामिल लोगों की अनुमति या सहमति पहले चाहिए.

फ़ोटो या फ़िल्म लेते वक़्त ख़ुद को या किसी अन्य को जोखिम में न डालें. आप इस दौरान अनावश्यक जोखिम ना लें और ना ही कोई क़ानून का उल्लंघन करें.

आप यहां पढ़ सकते हैं कि बीबीसी अपलोड की हुई आपकी सामग्री के साथ अपनी शर्तों पर क्या कर सकता है. आप यहां पढ़िए कि हम आपकी निजी जानकारी अपनी प्रीवेसी और कुकीज़ पॉलिसी के तहत कैसे इस्तेमाल करते हैं.

बिना आपको सूचित किए बीबीसी कोई निजी जानकारी थर्ड पार्टी से साझा नहीं करेगा. आपकी निजी जानकारी (फ़ोन नंबर और सामग्री) का इस्तेमाल बीबीसी एक मीडिया संस्थान के उचित रुझानों के तहत दर्शकों तक पहुंचाएगा.

आपकी भेजी सामग्री का इस्तेमाल बीबीसी कैसे करे इसे लेकर आप अपनी बात साझा कर सकते हैं. अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना आयुक्त से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

बीबीसी की शर्तों, प्रीवेसी और कुकीज़ पॉलिसी से सहमति ज़रूरी है. व्हाट्सऐप की शर्तों से भी सहमति आवश्यक है. कृपया आप ये भी जान लें कि व्हाट्सऐप फ़ेसबुक के साथ आपका डेटा शेयर कर सकता है.

बीबीसी फ़ैक्टचेक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए

बीबीसी न्यूज़ की इस लिस्ट में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया. हम आपके निजी डेटा का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके लिए हमारी प्रीवेसी और कुकीज़ पॉलिसी पढ़ें.

आपको बिना सूचित किए बीबीसी किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका डेटा साझा नहीं करेगा. आपकी निजी जानकारी (फ़ोन नंबर और सामग्री) का इस्तेमाल बीबीसी एक मीडिया संस्थान के उचित लक्ष्यों के तहत दर्शकों तक पहुंचाएगा.

आपकी भेजी सामग्री का इस्तेमाल बीबीसी कैसे करे इसे लेकर आप अपनी बात साझा कर सकते हैं. अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना आयुक्त से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

आप कभी भी इस लिस्ट को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके लिए बस NO लिखकर एसएमएस भेजना होगा. सामग्री इस्तेमाल के लिए बीबीसी की शर्तों से सहमति ज़रूरी है.

इसके अलावा हमारी प्रीवेसी और कुकीज़ पॉलिसी से सहमति ज़रूरी है. व्हाट्सऐप की शर्तों से भी सहमति आवश्यक है. कृपया आप ये भी जान लें कि व्हाट्सऐप फ़ेसबुक के साथ आपका डेटा शेयर कर सकता है.

Thank you for sending material to BBC India WhatsApp broadcast list. Any content you send us may be published on BBC and BBC partner news platforms, including online, TV and radio platforms. Contributions will be kept for up to 12 months.

Always seek the consent of any other people in your photographs or videos before submitting them. When taking photos or filming please do not endanger yourself or others, take unnecessary risks or infringe any laws.

Find out what the BBC can do with the content you upload in our Terms of Use. Read more on how we use your personal data in our Privacy & Cookies Policy.

The BBC will not share your data with any third parties without giving you prior notice. The BBC processes your personal data (your phone number and your contribution) on the basis of its legitimate interests as a media organisation to interact with its audiences and disseminate content.

If you raise a concern with the BBC about how we handle your data and you are dissatisfied with our response, you may raise a concern with the Information Commissioner.

You agree to the BBC's Terms of Use and Privacy & Cookies Policy. You are also subject to WhatsApp's Terms of Use. Please be aware that WhatsApp may share your data within the Facebook Companies.

For joining BBC FactCheck boradcast list

Thank you for joining this BBC News list. Read more on how we use your personal data in our Privacy & Cookies Policy.

The BBC will not share your data with any third parties without giving you prior notice of this. The BBC processes your personal data (your phone number) on the basis of its legitimate interests as a media organisation to disseminate content to its audiences.

If you raise a concern with the BBC about how we handle your data and you are dissatisfied with our response, you may raise a concern with the Information Commissioner.

You can unsubscribe from this list at any time by sending 'NO' as a text message. You agree to the BBC's Terms of Use and Privacy & Cookies Policy.

You are also subject to WhatsApp's Terms of Use. Please be aware that WhatsApp may share your data within the Facebook Companies

