इमेज कॉपीरइट Reuters

अमेज़न के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जेफ़ बेज़ोस ने एक अमरीकी अख़बार पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं.

दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ़ बेज़ोस का कहना है कि नेशनल एंक्वॉयरर नाम के टैबलॉयड ने उन्हें ब्लैकमेल किया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अख़बार उनकी न्यूड तस्वीरों को लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है. बेज़ोस ने अपने ब्लॉग में उस ईमेल का फुल टेक्स्ट पब्लिश किया है जिसे उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए भेजा गया था. ये मेल मैगज़ीन की पेरेंट कंपनी अमरीकन मीडिया इंक ने भेजा है.

बीबीसी ने इस मामले में एएमआई की प्रतिक्रिया जाननी चाही, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल सका है.

अरबपति बिज़नेसमैन जेफ़ बेजोस ने No thank you Mr. Packer के नाम से एक ब्लॉग लिखा है. इसमें उन्होंने एएमआई पर आरोप लगाया है कि अख़बार ने जेफ़ बेज़ोस से उनकी और सांचेज़ की तस्वीरें जारी करने की बात कही है. यह रिपोर्ट बेज़ोस और उनकी वाइफ़ मैकेंजी के तलाक़ के ऐलान के बाद प्रकाशित की गई थी.

इमेज कॉपीरइट Getty Images Image caption मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीवी होस्ट लॉरेन सांचेज़ जेफ़ बेजोस को डेट कर रही हैं

अरबपति और वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार के मालिक बेज़ोस ने बताया कि एएमआई की एक वकील ने मुझे प्रस्ताव दिया कि मेरी तस्वीरें पब्लिश नहीं की जाएंगी अगर मैं एक झूठा बयान दे दूं कि मुझे लेकर छापी गई नेशनल एनक्वायरर की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित नहीं है.

पढ़ें-जेफ़ बेज़ोस दुनिया के दूसरे सबसे धनी आदमी

अपने ब्लॉग में बेज़ोस ने कहा, "मैंने तय किया है कि मुझे जो मेल भेजा गया मैं उसे हूबहू छापूं."

आख़िर ट्रंप का ज़िक्र क्यों?

बेज़ोस ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का स्वामित्व उनके लिए "काफ़ी जटिल" था, क्योंकि उन्होंने 'कुछ पावरफुल लोगों' को दुश्मन बना लिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, जो एएमआई के मालिक, डेविड पेकर के मित्र हैं.

पढ़ें- अमेज़न का बॉस: पुरानी किताबें बेचने से लेकर धनकुबेर बनने तक

बेज़ोस ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कैसे करेन मैकडॉगल की कहानी को दबाने के लिए एएमआई ने उसे "कैच एंड किल" करार दिया था.

अमेज़न के मालिक ने लिखा,"निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि व्यक्तिगत तस्वीरें प्रकाशित हों."

उन्होंने आगे लिखा,"मैं नहीं चाहता कि मैं इस पब्लिकेशन के ब्लैक मेल चेन का हिस्सा बनूं, ना ही मैं किसी तरह की मदद चाहता हूं. मैंने तय किया है कि मैं इसके खिलाफ़ खड़ा होऊं."

इमेज कॉपीरइट Getty Images

इस ब्लॉग में ईमेल की 10 तस्वीरें हैं, जो मैगज़ीन के एडिटर डायलन हॉवर्ड ने उन्हें लिखा था. 9 जनवरी को इस मैगज़ीन ने जेफ़ बेज़ोस और सांचेज़ के अफ़ेयर की खबर छापी थी और इस रिपोर्ट को डायलन हॉवर्ड और दो अन्य रिपोर्टर्स के साथ मिलकर लिखा था.

न्यू यॉर्क के एक लेखक रोनान फ़ैरो ने दावा किया है कि उन्हें भी एएमआई ने ब्लैकमेल किया था.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक,ट्विटर,इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)