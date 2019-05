View this post on Instagram

⚡️ В результате аварийной посадки пассажирского самолета в Шереметьево погибли десять человек, сообщает агентство «Москва». Baza пишет о 12 погибших, ТАСС — об одном⚡️ Хвостовая часть лайнера полностью разрушена, спасатели сквозь искореженный металл пытаются добраться до задних рядов, где могут быть пострадавшие, рассказал источник «Интерфакса». Самолет «Аэрофлота» Superjet-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, вскоре после взлета из Шереметьево запросил аварийную посадку из-за возгорания. Среди возможных причин называли попадание молнии; по некоторым данным, загорелся двигатель самолета. По сведениям «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия без радиосвязи с землей и загорелся после того, как врезался носом во взлетно-посадочную полосу. На борту были 78 человек — 73 пассажира и пятеро членов экипажа. #шереметьево #горитсамолет #пожар #чп #thebayany